IGOR TARO SÕJAPÄEVIK ⟩ Just nüüd on riikidel aeg Ukrainas diplomaatilist esindatust demonstratiivselt taastada

Rubižne kohta ilmus veel teade, et Ukraina prokuratuur algatas kriminaalasja sealse linnapea osas, keda kahtlustatakse riigireetmises. Mees on sügavate Vene-meelsete kalduvustega ja demonstreeris neid juba 2014. aastal, kuid sai miskipärast veel hiljem valimistel kandideerida ja osutus valituks. Prokuratuuri teatel on teinud koostööd okupantidega ja kutsunud rahvast üles koostööle Vene vägedega.

Sama probleemi on sõjategevuse jooksul täheldatud veel mõnes asulas – neid polnud palju, aga ühine joon on see, et alati oli okupantide kergem edenemine seotud just selliste reeturitega, kes ei osuta vastupanu, annavad infot Ukraina vägede kaitsepositsioonide kohta, juhatavad kalleletungijaid kaitsmata teedele.

Melitopolis proovitakse kohalikke värvata okupantide nn rahvamiilitsasse, varem püüti koostööle sundida õpetajaid ja koolidirektoreid, nüüd ka meedikuid.

Näiteks Mariupoli kohta on prokuratuur avaldanud terve pisikese nimekirja kohaliku seadusandliku kogu saadikutest, kes kõik aitasid Venemaa kallaletungile kaasa, määrates linnas olulised infrastruktuuri objektid, mille rivist väljalöömine tekitas humanitaarkatastroofi.

Popasnas ründavad Vene väed otse ja saavad ka vastulöögid otse.

Kogu rinde ulatuses oli päeva jooksu kaudtule lööke. Donetski kandis sealhulgas Nju-Jorgi asula pihta, kus sai tabamuse fenoolitehas.

Ulatuslikud purustused on Marjinka külas, sealhulgas on Vene suurtükitulest saanud kannatada Moskva õigeusu kirik.

Tule all välismaa kaubalaevad

Mariupolist pole linnalahingutest erilisi teateid tulnud, aga Vene okupandid pommitasid miskipärast sadamas lõksus olevaid välisriikide kaubalaevu – üks on Dominikaani Vabariigi lipu all, teisel on meeskonnaliikmed Türgi kodanikud. Laevad süttisid põlema ning kustutustöid ei saa tuletegevuse tõttu teha. Kannatada saanud meremeestele andsid esmaabi Azovi pataljoni võitlejad, kes kontrollivad endiselt osa Mariupoli linnast.

Minult on küsitud Mariupolis väidetavalt vangi võetud 300 Ukraina meredessandiväelase kohta – on juba olemas mitmeid analüüse selle Vene video kohta, mis toovad välja kummalisi detaile. Peamine järeldus on see, et videos olevad mehed ei paista Ukraina sõjaväelaste moodi ning ka sõjavangide moodi.

Enda mätta otsast vaadatuna saan lisada, et nii suure üksuse vangi langemisele pidanuks tekkima mingid eeldused - ümberpiiramine, oluliste tugipunktide hõivamine linnas või midagi säärast. Hetkeseisuga paistab, et Vene okupatsioonijõud ei ole raatsinud linna kahte peamisesse tööstusalasse sisenedagi. Sõeluvad seal lähedal, aga sisse sõita ei julge.

Tsiviilisikud mööduvad rusudest Bolodnjaska asulas Kiievi oblastis. Foto: Matthew Hatcher / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix

Ilma demineerijateta ongi sisenemine kahtlane ja kuidas sa neid pioneere seal surma saadad – neid peaks hakkama julgestama, aga julgeolekuolukord vastase kontrollitavas linnas pole ju üldsegi turvaline.

Pean tunnistama, et uusi droonivideoid Mariupolist vaadates võtab ikka kõhedaks küll. Venemaa kallaletungi alguses kõlanud ennustused, et tehakse sama, mis Groznõi ja Aleppoga, ei jõudnud ikka toona kohale. See on kole pilt. 90 protsenti linnast on varemetes.

Rindejoon nihkus põhja poole