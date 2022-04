Vene riigiduuma esimees teatas Žirinovski surmast

«Pärast tõsist ja pikka haigust lahkus Vladimir Volfovitš Žirinovsk. Mees, kes sügavuti mõistis, kuidas maailm toimib ja suutis paljut ette näha. LDPRi fraktsiooni liider riigiduumas. Ta oli alati sündmuste keskmes. Tema isiksus oli nii suur, et ilma temata on raske kujutada ette moodsa Venemaa poliitilise süsteemi arengu ajalugu,» kirjutas Volodin Telegramis.

Ta lisas, et Žirinovski saavutuste tunnistuseks on valijate püsiv toetus talle, vahendas Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA Novosti.

«Meile kõigile on see korvamatu kaotus,» teatas Volodin.

Kuuldused Covid-19sse haigestunud Žirinovski surmast levisid juba poolteist nädalat tagasi, kuid siis kummutas just Volodin neid jutte.

Pronjuškin ise kustutas vahetult pärast teate avaldamist oma Telegrami kanalis postituse ja eitas teavet. «Vabandan Vladimir Volfovitš Žirinovski kohta kinnitamata teabe avaldamise pärast minu kanalis. Postitus on kustutatud, avaldamisega seotud isikud võetakse vastutusele,» kirjutatakse uues teates.

Palvele kommenteerida sotsiaalmeedias levivaid teateid, et LDPRi liidril on kopsud kahjustatud 50–75 protsendi ulatuses, vastas allikas toona: «Jah, kopsukahjustus on tõsine.»