Hiina: Butša tsiviilsurmad on sügavalt häirivad

Peking on siiani keeldunud Venemaa kallaletungi Ukrainale hukka mõistmast ning püüab säilitada diplomaatilist tasakaalu lähedase liitlase ja Läänega sidemete säilitamise vahel.

Kui aga pärast Vene vägede lahkumist Kiievi ümbrusest jõudsid maailma avalikkuse ette pildid Butša linnas toime pandud tapatalgutest tsiviilelanike kallal, läks Pekingil raskeks kujundada avalikku arvamust konflikti kohta, milles on hoidutud Moskvat kritiseerimast.

Välisministeeriumi pressiesindaja Zhao Lijian ütles kolmapäeval vastuseks ajakirjanike küsimusele nädalavahetusel Butšas ilmsiks tulnud tapatalgute kohta, et teated ja pildid tsiviilelanike surmast Butšas on sügavalt häirivad.

Ta lisas aga, et süüdistused peavad tuginema faktidele ning ühtki humanitaarolukorda ei tohi politiseerida.

Teated Butša sündmustest on vallandanud rahvusvahelise pahameele ning juhtunut peetakse sõjakuriteoks.

Kreml ei ole tapmisi omaks võtnud ning väidab, et pildid Butšast on Ukraina võltsing.

Zhao kinnitas kolmapäeval, et Hiina pöörab suurt tähelepanu tsiviilelanike kannatustele ning on valmis jätkama koostööd rahvusvahelise kogukonnaga, et hoida ära kahjud tsiviilelanikele.