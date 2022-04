ÜLEVAADE ⟩ Putinit on keeruline sõjakuritegude eest vastutusele võtta

«Vene sõjavägi ja need, kes neile käske jagavad, tuleb Ukrainas sooritatud sõjakuritegude eest otsekohe vastutusele võtta,» sõnas Zelenskõi teisipäeval ÜRO Julgeolekunõukogu ees peetud kõnes.

Zelenskõi sõnul oli Butša veresaun vaid üks paljudest, mida Vene sõdurid on Ukrainas toime pannud, ning ta hoiatas, et maailm pole veel näinud mujal Ukrainas sooritatud kuritegusid. Seda hinnangut jagas ka NATO peasekretär Jens Stoltenberg, sõnades, et kui Ukraina väed okupeeritud alad taas üle võtavad, leitakse eest rohkem massihaudu ja näiteid sõjakuritegudest.