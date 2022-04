IGOR TARO SÕJAPÄEVIK ⟩ Teraselt tuleb jälgida Ukraina vägede edenemist okupeeritud Hersoni suunas

Tihe suurtükituli on käinud lõunarindel Zaporižžja piirkonnas. Seal on viie päeva eest olnud kõvemad lahingud Huljaipole kandis, kui ukrainlased vabastasid osad külad ning sama tehti ka eile.

Nüüd on Vene väed asunud kõvasti pommitama külasid oletataval rindejoonel ja ukrainlaste positsioonide sügavuses. Mõned sihtmärgid on sellised, mida olen oletanud Vene kontrolli all olevateks. Ei saa välistada, et Vene okupantide positsioonid on seal kõikuma löönud.

Samas pole päris alust selliseks soovmõtlemiseks, nagu viibiksid Ukraina väed juba Berdjanski linnapiiril. Arvatavasti on Berdjanskist rindeni kõige optimistlikumal juhul ikka kümneid kilomeetreid – 50 või enam. Muud informatsiooni hetkel usaldusväärsemates avalikes allikates pole.

Hersonis kaks liikumiskoridori

Hersoni oblastis on vabastatud Dobrjanka, Novovoznessenskoje, Trudoljubovka ja Osokorivka külad. Ukraina vägi liigub seal ilmselt kahes koridoris – üks Dnepri kaldal ja teine 15 kilomeetrit lääne pool. Edenemine on Hersoni oblasti põhjaosas olnud kümmekond kilomeetrit. Hersoni endani on umbes paarsada kilomeetrit minna.

Samas käisid eile endiselt lahingud Oleksandrivka külas, mis on samuti Hersonist põhja pool, aga ainult 20 kilomeetri kaugusel. See oblast on lihtsalt pikaks venitatud lõunast põhja.

Demineerijate hinnangul vajab puhastust kahe Eesti suurune territoorium.

Oleksandrivka asub Inhuletsi jõe kaldal ja sealt Dneprini on küllalt kitsas lõik, ka kuni paarkümmend kilomeetrit. Seega ohustavad ukrainlased sealt mitte ainult Hersoni linna, vaid ka neid põhjapoolsemaid okupante 150 kilomeetri kaugusel, kellega teised Ukraina üksused edukalt pealetungilahinguid peavad. See on koht, mida tuleb tähelepanu all hoida.

India ja Iisrael kasutavad karmimaid sõnu

Diplomaatilisel rindel on olud muutunud soodsamaks. Muidu neutraalsemat joont hoidnud riigid, nagu India või Iisrael, on hakanud Butša valguses kasutama sõna «sõjakuritegu» ning Venemaal on sõpru kõvasti vähemaks jäänud.

Lääneliitlastel on seevastu kergem kõnelda raskerelvade tarnetest. Varsti peaksid USAst tagasi rindele jõudma tapjadroonide väljaõppe saanud Ukraina kaitseväelased, kes saavad anda panuse Vene soomustehnika hävitamisel.

Ukraina peastaap andis teada, et nende hinnangul valmistub Venemaa oma kallaletungi raames suurpealetungiks Ida-Ukraina ja Donbassi suunalt.

Lisaks on Ukraina peastaabil andmeid ka Tiraspoli lennuvälja ettevalmistamise kohta Transnistrias. Moldova on seni kinnitanud, sealt pole mingit ohtu. Kindlasti on see Ukraina jaoks Odessa piirkonnas oluline risk ning selle realiseerumisel satub Moldova keerulisse olukorda, kui mitte öelda sõtta.

Selline see nn rahvavabariikide saatus kord on, et isegi pikalt külmunud konflikti korral võib Vene okupantide soovil igal ajahetkel taas sõjategevus vallanduda.

Ukraina põhjaosas Kiievi ja Tšernihivi ümbruses käib sõjakahjude koristamine. Butša taguses Borodjanka asulas on palju segipommitatud paneelelamuid, mille rusude all on arvatavasti samuti massihauad.

Valgevene asutused on radioaktiivsete Vene sõdurite olemasolu eitanud.

Butša oli maailmale jõhker vaatepilt, kuid see on alles jäämäe tipp, kui vaadata, millist ala on Vene okupatsioon kuu ajaga katnud. Demineerijate hinnangul vajab puhastust kahe Eesti suurune territoorium. Ja kogu selle ulatuses võib veel palju koledaid asju välja tulla.

Viimaseks mainin ära, et Tšornobõli piirkonna nn punane mets ehk maailma kõige saastatuim piirkond ongi Vene okupantide poolt üles kaevatud. Nad ehitasid endale tõsimeeli seal mulla alla kaevikuid ja varjendeid, mis aga neid ei kaitsnud, vaid vastupidi – tekitasid mulla all peidus olnud isotoopidega korraliku kiirituse.