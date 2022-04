Leedu välisminister: julgeolekuolukord ei muutu ka pärast sõja peatamist

«Julgeolekuolukord ei muutu isegi siis, kui sõda tegelikult peatatakse. Ei tohiks olla kahtlusi, et selline Venemaa, tänane Venemaa, Putini Venemaa on sootuks teistsugune ​​riik,» lausus Landsbergis Brüsselis enne alliansi välisministrite kohtumist ajakirjanikele.

«NATO peab seda tegelikkust peegeldama nii poliitiliselt kui julgeolekuliselt. Loodan, et see juhtub meie tänaõhtustes vestlustes ja aruteludes,» ootas Landsbergis kiireid otsuseid.

«Soovime, et meie liitlased ja kogu NATO organisatsioon suurendaks oma plaane idatiiva, Balti riikide, Leedu tegelikuks kaitsmiseks, mitte ainult heidutamiseks, mitte ainult poliitilise signaali saatmiseks, et rünnaku korral juhtub midagi. Igaüks meist peaks olema kohal ja peaksime olema valmis saatma tegelikku sõjalist vastust, kui keegi üritab NATO piiride lähedal midagi ette võtta,» ütles Leedu välisminister.

«Olen tulnud lootusega, et tänaõhtused ja hommehommikused kõnelused ja arutelud näitavad muutust meie strateegilises lähenemises idatiiva kaitsmisse. Kahjuks ei ole me veel märganud suurt valmisolekut muutusteks. Arvan, et nüüd on aeg kajastada seda järeldustes ja dokumentides, mida saame ette valmistada,» ütles Landsbergis.