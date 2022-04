GALERII ⟩ Esmalt pommitasid Vene lennukid Borodjankas maju, siis rünnati appi tormanud päästjaid

Borodjanka elanikud rääkisid väljaandele Novoje Vremja, et Venemaa lennukid tulistasid rakette kortermajadesse madalalt lennates. Kui päästjad saabusid rususid koristama, tulistasid Vene üksused nii neid kui ka päästevarustust.

Ukraina siseministri Denõss Monastõrskõi sõnul on Bododjanka Kiievi oblasti üks kõige enam kannatada saanud asulaid. Täielikult on seal hävinud kümme korrusmaja.

«Ning oli võimalik päästa neid inimesi, kes olid nende rusude all,» lausus Monastõrskõi. «Kuid päästjaid tulistati jälle ja pärast seda puudus neil ligipääs. Me mõistame, et seal pole enam ühtegi elavat inimest.»

Eile ütles Kiievi oblasti sõjaväevalitsuse humanitaarosakonna juht Oleksi Kuleba, et Borodjankas tapsid Vene sõdurid sadu kohalikke elanikke ning Ukraina ametnikud on hoiatanud, et ohvrite arv seal võib olla suurem kui Butšas.