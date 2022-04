Stoltenberg küsis liitlastelt Ukrainale rohkem relvi

Stoltenberg märkis, et NATO riigid, kuid mitte allianss organisatsioonina, on andnud Ukrainale mitmekülgset relvaabi ja muud tuge, kuid liitlased saavad teha enamat.

«Minu päevakava on väga lihtne. Selles on ainult kolm punkti. Relvad, relvad ja relvad,» ütles Kuleba NATO peakorteris Brüsselis ajakirjanikele.

«Need riigid, kes ütlevad, et pakume Ukrainale kaitserelvastust, aga pole positsioonis anda neile ründerelvasid, on silmakirjalikud. See on lihtsalt ebaõiglane, õigustamatu lähenemine.»