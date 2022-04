Metsola: Ukraina ELiga liitumise menetlus võib oluliselt lüheneda

«Kiievis nägin nii palju ELi lippe... Meie jaoks on käes hetk avada embus. Rääkisin Kiievis peaminister Denõss Šmõhaliga, nad ootavad küsimuste nimekirja, mis peaks laekuma täna või homme. Nad loodavad, et saavad neile vastatud nelja päevaga,» lausus Metsola täna, meenutades nädal tagasi toimunud visiiti Kiievisse.

«Olha (Ukraina Euroopa ja Euroopa-Atlandi lõimimise asepeaminister Olha Stefanišina) ütles mulle, et nad vajavad (vastamiseks) nelja päeva. Muidugi on siis pall taas meie poolel ja siin tuleb mängu Euroopa Parlament. Anname endast parima, et tehtaks iga samm. Arvan, et kui ukrainlased annavad meile vastused väga kiiresti, tuleb ka ajaraam kitsam kui muudes olukordades,» selgitas ta.