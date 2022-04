HRW: Kreeka kasutab ühtesid migrante teiste väljatõrjumiseks

«Kreeka julgeolekujõud värbavad kolmandate riikide kodanikke, mehi, kes paistavad olevat Lähis-Idast või Lõuna-Aasiast, et tõrjuda asüülitaotlejad Kreeka-Türgi maapiirilt tagasi,» ütles HRW.

Kuusteist HRW-ga vestelnud inimest rääkisid, et paate, millega nad Türki tagasi viidi, juhtisid mehed, kes rääkisid migrantide hulgas levinud araabia keelt või Lõuna-Aasia keeli.

Paatide kaptenid olevat öelnud, et nemadki on migrandid, kelle Kreeka politsei värbas lubadusega, et nad saavad dokumendid, mis võimaldavad edasi reisida.