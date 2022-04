POSTIMEES BRÜSSELIS ⟩ Ukraina välisminister pakkus lääneriikidele tehingut

Hetkel, mis oli tema pressikonverentsi vaieldamatult emotsionaalseim, lisas Kuleba: «Te ei tea, mis tunne on, kui te kuulete, et Vene sõdurid vägistasid lapsi.»

See oli osa vastusest küsimusele, kas ta on näinud videot, kus Ukraina sõdurid tulistavad venelasest sõjavangi. Samas rõhutas Kuleba, et need kirjeldused pole veel ettekääne rikkuda sõjapidamise reegleid, mida Ukraina austab, ning selle intsidendi võimalikku toimumist uuritakse.