Asepeaminister: Ukrainast on saanud maailma üks enim mineeritud riike

Tema sõnul taastub pealinnas Kiievis vaikselt igapäevane elu. Samuti on olukord Kiievi ümbruses pingevabam, ehkki endiselt on see äärmiselt raske ja ohtlik, kuna vabastatud aladel on tohutult palju miine ja muid plahvatusohtlikke esemeid.