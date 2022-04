IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene vägede Mariupolis rakkes hoidmine säästab Donbassi kaitsjaid

Ukraina ajakirjaniku Juri Butusovi hinnangul on Venemaal Mariupolis 6 BTG-d ehk pataljoni-taktikalist lahingugruppi, mis on hästi varustatud ja tugevdatud. Seega on Mariupoli kaitsjate üheks ülesandeks hoida neid üksusi seotuna nii kaua kui võimalik, et neil poleks võimalik rünnata Volnovahhast põhjasuunas edasi Izjumi poole Donbassi rinde kaitsjate selja taha.

Mariupoli deblokeerimist peetakse keeruliseks, kuigi mitte võimatuks. Azovi pataljonil ei õnnestuks sealt omade jõududega välja tulla, sest vahemaa on liiga pikk. Mingil põhjusel ei võta Ukraina väejuhatus seda sammu ette ning küllap on selleks hea põhjendus.

Melitopolis röövitakse inimesi

Melitopoli kohta on kõige olulisem info see, et okupandid on röövinud seal üle saja inimese – põhiliselt Ukraina võimuaparaadiga seotud ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi.

Varem olen välja toonud, et venelased võtsid pantvangi üle kümne omavalitsusjuhi, kellest mitmed ei elanud seda üle. Mõned Zaporižžja omavalitsustegelased on ka põgenenud ning püüavad võimustruktuuride tegevust koordineerida distantsilt. Igal juhul pole NKVD meetodid okupeeritud aladel märkimisväärselt muutunud.

Hersoni piirkonnast on Vene okupandid andnud tuld pealetungivate ukrainlaste suunas nii põhjas kui lõunas. Täiendavaid asulaid pole kumbki osapool hõivanud. Võib oletada, et intensiivse tuletegevusega üritavad okupandid vabastajaid maha suruda.

Mõkolajivi oblasti juhi sõnul asuvad Vene okupandid endiselt sellisel distantsil, mis võimaldab raketiheitjatega mõjutada ka Mõkolajivi linna, kuigi oblasti territooriumilt on nad kadunud. Meenutan siis, et kõige lahjema raketiheitja Grad maksimaalne laskeulatus on 20 kilomeetrit ning võimsamatel ka 35 ja kuni 120 kilomeetrit.

Transnistrias asuvad Vene väed on tõsiseks pingeallikaks Ukrainale, sest need ohustavad sadamalinna Odessat.

Ukraina õhujõudude esindaja on eilsele infole lisaks täpsustanud, et Transnistriale lähenevad Vene sõja- või transpordilennukid laseb Ukraina õhukaitse alla. Moldova president arvas, et neil pole mingit teadmist Tiraspoli lennuvälja ettevalmistuste osas Vene sõjalennukite vastuvõtmiseks, kuid ta ei saa väita, et oht puudub. Nagu eile kirjutasin, on Moldova jaoks tegu keerulise olukorraga, Transnistrias asuvad Vene väed on tõsiseks pingeallikaks Ukrainale, sest need ohustavad sadamalinna Odessat.

Kui suured on Vene kaotused?

Kui suure osa vene okupantidest on ukrainlased jõudnud juba hävitada? Loomulikult pole Vene kaitseministeerium meile väljastanud täpsed andmeid Ukrainas rakendatud üksuste arvukuse kohta, kuid hinnanguliselt (Ukraina peastaap, Briti luure, Pentagon) võis neid tippajal olla Ukraina territooriumil 100 000 ja natuke peale.

Mingisuguse vastuse pakkumiseks sellele küsimusele peab natuke teoretiseerima. Täpsema võitlusvõimetuks muudetud kontingendi osakaalu saamiseks peame surnud ründajatele lisama ka haavatud, kelle kohta täpsem statistika puudub, kuid eri infokildudest on aimata, et nende suhe on üpris kehvakene ehk kusagil 1:3.

Kas näiteks 300 mättasse löödud Vene sõdurit on palju või vähe?

See tähendab, et Kiievi rinde kokkuvarisemise eel suutis Ukraina vägi muuta võitlusvõimetuks suurusjärgus kuni pooled nende vastu rakendatud jõud. See kõik on muidugi väga laia pintsliga visandatud olukord.

Järgmine probleem on see, et algselt rakendatud Vene okupatsioonijõud pole nende lõplik suurus, vaid täiendava mobiliseerimise käigus on võimalik ressurssi juurde saada. Algselt 24. veebruariks Ukraina piiride äärde paigutatud vägede koondamiseks tegi Venemaa ettevalmistusi mitu kuud ja nende varustamiseks-relvastamiseks omakorda mitu aastat.

Seetõttu ei saa juurde voolav mass olla märkimisväärselt suur, kuna nende kokkuajamine mööda Venemaad võtab aega ning teatud põhjustel võib see olla endisest keerulisem suremisfaktori kasvamise tõttu.

Vene-meelsete nn separatistide võitlejad eile Mariupolis maju läbi otsimas. Foto: Aleksandr Jermotšenko / Reuters / Scanpix

Järgneb loogiline küsimus: kas näiteks 300 mättasse löödud Vene sõdurit on palju või vähe? Võttes aluseks tingliku 100 000 sõdurit ning jagades 365 päevaga saame ümmarguselt 274. Ehk antud juhul ületaks kaotuste hulk 24. veebruarile eelnenud okupantide keskmise juurdekasvu. Nüüd võtame arvesse, et rahuajal võrdus suremisfaktor ühega ehk see ei mõjutanud juurdekasvu, kuid pärast Vene poole märkimisväärseid kaotusi on juba ühest suurem.