Macron hoiatab koledate vaatepiltide eest Donbassis

«See sõda kahjuks lähipäevil ei peatu,» ütles Macron raadiojaamale RTL ja lisas, et ei oota Vene presidendilt Vladimir Putinilt lähemal ajal diplomaatilisi järeleandmisi.

Macron tunnistas nagu teisedki Lääne liidrid, et Vene vägede taandumine Kiievi alt võib tähendada fookuse nihkumist itta ja lõunasse, et luua maismaaühendus Krimmi ning separatistlike Donbassi «vabariikide» Donetski ja Luhanski vahel.

«9. mai on Venemaal riigipüha, tähtis sõjaline sündmus, ja päris kindlasti peab 9. mai olema Putini jaoks võidupäev,» seletas Macron.

«Nad koondavad oma jõud Donbassi ja me saame eelolevatel päevadel ja nädalatel kogeda väga raskeid stseene,» sõnas Prantsuse president.

Macron on pidanud alates Vene vägede Ukrainasse tungimisest 24. veebruaril Putiniga arvukalt telefonivestlusi, keskendudes eriti humanitaarabi toimetamisele rünnaku all linnade elanikele, kuid seni suurema tuluta.

Macron ei soostu siiski kriitikutega, kelle arvates on telefonikõned Putinile täiesti kasutud, vaid arvab, et dialoog on vajalik poliitilise stabiilsuse tagamiseks pärast sõja lõppu.