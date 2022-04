Taškent: Talibani moonikasvatuskeeld jätab terroristid rahata

Tema sõnul andis Taliban oma otsusega kogu rahvusvahelisele üldsusele selgelt märku, et nad ei võitle mitte ainult riigis varitseva uimastiohuga, vaid ei luba ka rahvusvaheliste terroristide edasist viibimist oma alal.

Ta uskus, et see otsus kinnitab Talibani tõelist soovi muuta Afganistan lähitulevikus maailmakogukonna täisväärtuslikuks ja vastutustundlikuks liikmeks.

Ergashev viitas ÜRO andmetele, et üle 80 protsendi maailma oopiumitoodangust tuleb Afganistanist. Eelmisel aastal jäi oopiumi tootmisest saadud tulu 1,8–2,7 miljardi dollari vahele.

Erisaadik väljendas lootust, et Kabuli võimude sellele otsusele järgnevad tegelikud sammud, mis annavad ka Afganistani tüdrukutele juurdepääsu täisväärtuslikule kooliharidusele.

«Samuti on põhjust arvata, et Afganistani uued võimud teevad kõik endast oleneva, et täita oma kohustusi, eelkõige moodustada laialdasel esindatusel põhinev valitsus, kaitsta naiste ja rahvusvähemuste õigusi ning lõpetada täielikult valitsuse sidemed terrorirühmitustega,» rõhutas Ergashev.