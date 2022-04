Venelased on ise tekitanud ukrainlaste tugeva vastuhaku

Suurem osa neist, kelles puudus kaitsetahe, elavad Ukraina lõuna- ja idaosas ehk just seal, kuhu Venemaa planeeris sõja eel oma suuremad ründejõud, kirjutavad Briti kaitse- ja julgeoleku mõttekoja RUSI uurijad Nick Reynolds ja Jack Watling. Nad lisavad, et neist Ukraina inimestest, kes keelduvad võitlemast, avaldasid arvamusküsitlejaile pooled, et püüavad sõja puhkedes kohaneda ja ellu jääda. Uurijate sõnul tähendab see, et suur osa Ukraina elanikest riigi ida- ja lõunaosas oli valmis alluma okupatsioonijõududele, kui nood suudavad pakkuda elu jätkamiseks vajalikke teenuseid.