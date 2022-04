Leningradi oblastis kukkus alla Vene hävituslennuk MiG-31

Venemaa Lääne sõjaväeringkonnast öeldi, et MiG-31 oli õppe-treeninglennul ning tõenäoliselt tabas seda tehniline rike. Pealtnägijate sõnul ei saanud lennuk langeda maapinnale planeerides, sest oli purunenud väga väikesteks fragmentideks. Sündmuspaigas oli näha hiiglaslikku kraatrit.

«Meeskond katapulteerus. Sündmuspaigale saadeti kolm Mi-8 päästekopterit,» teatati sõjaväeringkonnast ning lisati, et lennuk kukkus alla inimtühjas piirkonnas.

MiG-31 on ülehelikiirusel lendav püüdurhävitaja, mis töötati välja veel 1970ndatel aastatel. Lennuk on olnud Nõukogude Liidu ja hiljem Venemaa õhujõudude relvastuses alates 1981. aastast. Hävitaja kaalub 40 tonni ning suudab lennata kuni 3000 km/h. NATO-s on MiG-31 koodnimetus Foxhound.