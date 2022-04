Malaisias päästeti sukeldumise järel kadunuks jäänud eurooplased

«Oleme päästnud kaks sukeldujat, kelle kohta teatati, et nad jäid sukeldumise ajal kadunuks,» ütles politseinik pressikonverentsil rannikulinnas Mersingis.

«Nad jäid ellu ja on nüüd stabiilses seisundis haiglas. Chestersi 14-aastane poeg Nathen, kellel on Hollandi kodakondsus, on endiselt teadmata kadunud. Otsingu- ja päästeoperatsioonid jätkuvad,» täpsustas Nuing.