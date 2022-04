IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Lääs sai taas kinnitust Venemaa isoleerimise vajalikkusest

See tähendab, et video filmimise hetkel pidi Vasakkalda linnaosa ning linna läbiv Odessa-Taganrogi maantee M-14 olema valdavas osas Ukraina vägede kontrolli või olulise mõju all. Kuna Mariupolist mööda ringteed ei kulge, siis sellega hoiavad ukrainlased siiani Venemaa-Krimmi poolsaare maismaaühendust kinni. Vene okupandid liiguvad küll linnas Liveuamap kaardil punaseks märgitud aladelt väljaspool, kuid see lõpeb neile alati fataalselt. Ka teised eelnevad tankide hävitamise videod olid sarnaselt filmitud neil aladel, mida ei loeta okupantide poolt hõivatuks.

Paistab, et need Vene okupantide patrullid toimuvad suurusjärgus 1-2 rühma (30-50 ründajat) pluss 1-2 ühikut soomustehnikat. Vene okupantidel pole kas julgust või võimekust, et suuremalt seal rünnata või siis mõlemat.

Samal ajal andsid nad kaudtuld merelt. Peale linna said tabamusi taas Mariupoli sadamas seisvad tsiviillaevad.

6) Kuna Hersoni ja Zaporižžja piirkondadest oluline info kirjeldatud ööpäeva kohta puudub peale valju plahvatuse heli õhtul Hersonis ning vigastada saanud gaasitrassi Guljaipole kandis, siis tuleb minna kohe Odessa juurde. Odessa on saanud taas raketirünnaku osaliseks. Odessa piirkonnas oli tõsiseid purustusi, aga ohvreid polnud. Linnast kirdes asuvas Krasnosilka asulas oli aga nii hukkunuid kui haavatuid. Rünnakud toimusid Krimmi poolsaare pinnalt laevatõrje raketikompleksist Bastion.

Raketirünnakutel võib olla nii psühholoogiline eesmärk, kui ka vajadus hävitada füüsiliselt taristut, kaitserajatisi ja valmistada ette otsest sissetungi või ründamist. Odessa puhul on selle tõenäosus alates kallaletungioperatsiooni algusest siiani pidevalt vähenenud, kuid eelnevad uudised Tiraspoli lennuvälja ning nüüd nende raketirünnakutega seoses on Odessa tõusnud taas rindeuudistes esile. Võimalik, et seda tehakse selleks, et ukrainlaste tähelepanu ja ressrussi mujalt ära tõmmata - ilmselgelt on seal piirakonnas probleemiks okupantidele Hersoni ümbruses toimuv ja Melitopolist põhjas oleva rinde püsimine, mille najal püsib ka Mariupoli blokaad.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borell kohtumas eilsel visiidil Kiievis Ukriana presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Foto: Stringer/Ukraina presidendi pressiteenistus/AFP/Scanpix

Siiani pole me näinud tegevuses väidetavalt Ukrainasse ja Odessa piirkonda jõudnud laevatõrjerakette, aga võimalik, et Odessa ründamise plaanid ongi maha tõmmatud just tänu nende olemasolule ning seetõttu peab okupant piirduma pika maa tagant rakettide laskmisega.

Slovakkia teada S-300 õhukaitse komplekside üleandmisest ei tule enam üllatusena. Ilmselt on nad jõudnud Ukrainasse juba varem ning sellega saab selgitada ka paremat võimekust oma õhuruumi kaitsta ja Vene okupatsioonijõudude küllalt tagasihoidlikku esinemist õhus.