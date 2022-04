Välisriikide saadikutele näidati okupantide purustustööd

Eestist on Ukrainas kolm selle ühenduse liiget: Euroopa Parlamenti kuuluv Marina Kaljurand (SDE) ning riigikogulased Mihhail Lotman ja Urmas Reinsalu (mõlemad Isamaa).

Urmas Reinsalu kirjutas, et Irpinis näitas linnapea neile purustusi. «Irpin peatas Vene vägede pealetungi mõned kilomeetrid enne Kiievit, selle eest andis Ukraina president Irpinile kangelaslinna staatuse. Raketid langesid elumaju purustades juba 24. veebruari öösel,» vahendas riigikogulane.

Saadik märkis veel, et Irpinist on lahkunud 95 protsenti elanikest ja ligi pooled majad on vigastatud. «Poolpurustatud majad tuleb hiljem maha lõhkuda ja üles ehitada,» tähendas Venemaa sõjategevust Ukrainas genotsiidiks nimetanud Urmas Reinsalu.