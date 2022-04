Kallas Aftenpostenile: kuni sõda kestab ja saame jätkuvalt õudust tekitavaid fotosid, pole me teinud piisavalt

«Kaja Kallase ema küüditati Siberisse. Nüüd aga proovib Eesti peaminister läbi suruda seda, et Ukraina saaks rohkem abi,» pealkirjastab Aftenposten intervjuu.

Veel enne jõule teatas Eesti, et tahab Ukrainale relvi anda. Nüüd soovib Kallas veelgi suuremat NATO kaitset idapoolsetesse liikmesmaadesse, lahkab väljaanne hiljutisi sündmusi. Kui Venemaa enne jõule enda nõudmistega välja ilmus, ei puudutanud see ainult seda, et NATO ei peaks itta laienema. Nimekirjas oli veel ka punkt selle kohta, et NATO peaks uutest, pärast 1997. aastat lisandunud liikmesmaadest sõdurid välja viima – näiteks nagu Eestist.

Aftenposten kirjutab, et kuna eestlastel on enda suure idanaabriga olnud vägagi keeruline ajalugu, on nad kõva häält teinud nii Ukraina sõja eel kui ka selle ajal. Ka Kallase enda perekond jagab paljude eestlastega sarnast dramaatilist ajalugu. Nimelt küüditati Kallase perekond 1949. aastal Siberisse koos vanaemaga ja emaga. Viimane oli siis vaid kuuekuune.

«Nüüd, kui me näeme Ukrainas toimuvat, tuleb meile meelde ka see, mida venelased tegid 1940-ndatel – küüditasid ja tapsid tsiviilelanikke. Seetõttu tahame me aidata Ukrainat igal viisil ja proovime jõuda selleni, et ka teised teeksid rohkemat,» ütles Kallas Aftenpostenile.

Küsimus seisneb aga selles, kust jookseb piir, ja see on Kallase sõnul suur dilemma. Kallas peab Butšale ja Mariupolile viidates silmas seda, et Venemaa on juba ületanud palju punaseid jooni.

«Mõtlen kogu aeg sellele, kus me oleme kahe-kolme aasta pärast. Siis me saame teada, milline otsus oli õige. Kui me läheme sõtta ja suudame lõpetada kannatused, on pilt selge. Aga kui see samm viib sõja laienemisele, on tegu juba millegi muuga,» ütles kolmapäeval Norrat väisanud Kallas, kes on kriitiline Lääne otsuse suhtes jätta Ukrainas sekkumata.

«Mulle tundub, et me peame rääkima rohkem sellest, mida me teeme, ja vähem sellest, mida me ei tee. Kui me ütleme sõnaselgelt, et me ei sekku mingil juhul, annab see Putinile vastava signaali ja Venemaa jätkab sõda, sest midagi ju ei juhtu. Mulle tundub, et me ei peaks sellist signaali andma,» märkis Kallas.

«Mis siis, kui me riskime sekkudes Kolmanda maailmasõja vallandamisega,» küsis Kallaselt artikli autor Ingeborg Moe.

«Just sellepärast niisugust otsust ei tehtudki. Me oleme kaitseallianss. Aga on raske näha Ukraina rahva kannatusi ja mitte mõelda: kas me ei saa enamat teha?» selgitas Kallas, kes soovib enda sõnul nii seda, et NATO oleks nähtavam, kui ka seda, et alliansi valmidus oleks idablokis kõrgem.