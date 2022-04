POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Euroliidu saadik Matti Maasikas on tagasi Kiievis ja ütleb, millal Ukraina saab vastuse liitumissoovile

Ukraina on esitanud Euroopa Liidule ametlikult liitumistaotluse. Mis saab edasi, mis on järgmised sammud?

Euroopa Liidu valitsusjuhid võtsid selle avalduse vastu ning andsid Euroopa Komisjonile ülesande koostada selle kohta arvamus, et kuidas Ukraina vastab liikmelisuse kriteeriumitele. Erinevus tavalisest on see – esiteks on niigi kõik protsessid käinud juba kiiremini kui tavaolukorras -, et Euroopa Komisjon tavaliselt hindab liitumist taotleva riigi vastavust kogu Euroopa Liidu seadusandlusele, kõik need sajad tuhanded leheküljed Euroopa Liidu seadusandlust vaadatakse detailselt läbi.

Ainuüksi selle küsimustiku koostamine võtab kuid aega. Vastamine veel kauem. Viimastel aastakümnetel on vastamine kõige kiiremal juhul võtnud aega kaheksa kuud, aga poleks midagi imestada, kui see võtab aega aasta. Aga praegu on see jagatud kahte ossa.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen andis eile Kiievis Ukraina president Volodõmõr Zelenskile üle küsimustiku, mis tegelikult on selle esimene osa, ja see käib selle kohta, kas Ukraina vastab Kopenhaageni kriteeriumitele. See tähendab, et Euroopa Liidu liikmeks saavad riigid, kellel on täielikult toimiv demokraatia, toimiv turumajandus ja võime rakendada Euroopa Liidu seadusi.

Millal Euroopa Komisjon võiks avaldada oma arvamuse Ukraina kohta? Ja milline see soovitus võiks olla teie meelest? Kas Ukrainal on tõenäoline saada kandidaatriigi staatus?

Praegu me räägime kuude asemel nädalatest. Ma usun, et juunis tuleb liikmesriikide ette oma ettepanekuga ning vastab sellele, kas Ukraina vastab Kopenhaageni kriteeriumitele. Praegu ei ole mõtet spekuleerida, milline on see hinnang. Kuigi raske on näha, et ta ei vastaks. Veel vähem on mõtet spekuleerida selle üle, et mis on Komisjoni soovitus liikmesriikidele, kas Ukraina võiks saada kandidaatriigi staatuse või mitte.

Mul pole ka võimalik ennustada sel teemal, et mida liikmesriigid ütlevad Komisjoni ettepaneku peale. Kõik (Euroopa Liidu) laienemisega seotud küsimused vajavad ühehäälset otsus.

See otsus oleks tohutu suur samm. Kaks kuud tagasi ei olnud mitte keegi… Tegelikult see pole õige, Eesti ja mitu teist riiki on olnud sellel seisukohal, et Ukrainale peaks andma selle liitumisperspektiivi. Ütleme nii, et kaks kuud tagasi seda teemat üldse ei arutatud, sest oli teada, et on riike, kes ütlevad, et sellest ei ole mõtet üldse rääkida. Selles mõttes on see tohutu samm. Aga see vajab veel lõplikku pitserit.

Mida tähendab Ukrainale kandidaatriigi staatus?

Esiteks tähendab see, et Euroopa Liit on sind tunnistanud Euroopa riigiks Euroopa Liidu 49. artikli alusel. See ütleb, et kõigil Euroopa riikidel (European states), kes täidab tingimusi, on võimalus liituda Euroopa Liiduga.