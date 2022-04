Kiiev: Zelenskõi ja Putin võivad kohtuda pärast Donbassi lahinguid

«Öelda seda, et kohtuvad nädala pärast, kahe pärast - ei, nii see ei lähe. Ukraina on juba valmis suurteks lahinguteks. Ukraina peab need võitma, seal hulgas Donbassis. Ja pärast seda saab Ukraina sisulisema läbirääkimiste positsiooni, millelt on võimalik dikteerida teatud tingimusi. Pärast seda kohtuvad presidendid. Selleks võib kuluda kaks nädalat, kolm...» ütles Podoljak laupäeva hilisõhtul televisioonis.

Tema sõnul maksab Ukraina praegu väga kõrget hinda selle eest, et saada tulevikus tugevad julgeolekutagatised, kuid ei tagane sellest.

«Ma tahan, et kõik saaksid Ukrainas aru: jah, on raske, me kaotame iga päev inimesi, taristut. Me maksame väga kõrget hinda. Kuid Venemaa peab vabanema oma impeeriumi illusioonidest. Ukraina - see on täna ainus riik maailmas, mis seda teeb. Ja kui palju kulub selleks aega, see ei oma tähtsust. Me teeme kõik selleks, et saada kindlad, ma rõhutan, väga võimsad julgeolekutagatised, et sulgeda jäädavalt oma piirid selliste riikide nagu Venemaa impeeriumi ambitsioonidele,» lisas Podoljak.

«Ja Ukraina president läheb läbirääkimistele siis, kui meil on selleks täiesti kindlad seisukohad,» ütles ta.