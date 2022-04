Zelenskõi: Vene naftaembargo olgu demokraatlike riikide esimene samm

«Meie diplomaatia prioriteetsete ülesannete seas, kõikides kontaktides meie partneritega - veelgi valustamate piirangute kehtestamine Venemaa Föderatsiooni rahavoogudele. Eelkõige puudutab see naftaäri,» ütles ta.

Zelenskõi sõnul võib «demokraatlik maailm kindlasti keelduda vene naftast ja muuta see mürgiseks kõikidele teistele riikidele. Just nafta on üks kahest Venemaa enesekindluse, karistamatuse tunde allikast».