Soome valmistub ajalooliseks NATO-otsuseks

Soome on olnud traditsiooniliselt sõjaliselt blokiväline, osalt selleks, et mitte provotseerida idanaabrit, kellega Soomel on 1300 kilomeetri pikkune ühine piir. Kuid Venemaa sissetungi järel Ukrainasse on avalikkuse toetus NATO-ga liitumisele arvamusküsitluste kohaselt kahekordistunud.