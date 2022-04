Zelenskõi: Vene agressioon ei piirdu üksnes Ukrainaga

«Venemaa agressioon ei olnud mõeldud piirduma üksnes Ukrainaga, Venemaa sihtmärk on kogu Euroopa projekt,» ütles president laupäeva õhtul ukrainlaste poole pöördudes. «Seetõttu ei ole kõigil Euroopa jõududel üksnes moraalne kohus toetada Ukraina rahusoovi. See on iga tsiviliseeritud riigi kaitsestrateegia.»