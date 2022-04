IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Johnsoni visiit Kiievisse kannab märgilist tähendust

Šahtarski kandist oli filmitud taas ballistiliste rakettide starte ning kolme raketi allatulistamisest kõnelevad ka ukrainlaste teated.

Ahmad Kadõrovi politsei eriväed Mariupolis. Foto: Ilya Pitalev/Sputnik/SIPA/Scanpix

5) Mariupoli lääneosas mererannas õnnestus linna kaitsevatel Ukraina üksustel hävitada üks miinipildujapositsioon, kus lasti õhku kaks veomasinat koos moonaga.

Vene allikad näitasid tankide varustuspunkti Mariupoli servas, kus oli vigases vene keeles tankile mingeid kirju kritseldatud ja moonale.

Vene okupantide laevastik ründas samal ajal Malta lipu all seilavat kaubalaeva ning sundis selle Vene Jeiski sadamasse. Vene kallaletungi ja sõjaroimade ministeerium ning valeinfo agentuur Rianovosti valetasid, et laev olla üritanud kedagi evakueerida, aga see polnud Mariupoli sadamasse isegi jõudnud.

6) Hersoni osas on olnud ainult teateid, et linna lähistel käib raketiheitjate turmtuli. Võib oletada, et Vene okupatsioonijõud üritavad Ukraina vabastajate pealetungi eemale peletada. Raketilöök oli ka Tšornomorski piirkonnas Odessast lõunapool, aga vist ohvriteta.

Hersoni ja Melitopoli probleemideks on kodanike röövimine ning Vene okupantide katsed mobiliseerida kohalikke mehi oma orkide sekka. Donetski ja Luhanski okupeeritud aladel on nad seda jõudsalt juba teinud ja sealsed mobiliseeritud andsid end heal meelel ukrainlastele vangi, sest motivatsiooni sõdida pole neil üldse. Lisaks on varustus äärmiselt kehv - vanad vintpüssid, antiikaegne vorm ja olematu toit. Lisaks ei taha keegi DNR-i nimelise terrorimoodustise nimel surra.

Ukraina eriteenistused nopivad välja ka kõnekaid telefonijutuajamisi, kuidas sõjaväelinnakutest helistavad naised-emad halavad, et kõigi sõbrannade mehed on juba surnud, naabrimehed surnud ja andku noorsand oma ülemusele teada relva mahapanekust ja sõdimisest loobumise kohta. Pole muidugi realistlik, et Vene sõjaroimaülemad lepinguliste lahkumist kergeks teevad. Eriti nüüd, kus lääne luureallikate põhjal üritab Venemaa kokku kraapida täiendavalt 60 000 meest, et täita kaotuste lünkasid.

Need üksused, mida Kiievi kandist välja viidi, pole ju enam täiskomplektsed. Uuesti rindele saatmiseks tuleb mitmest BTG-st (pataljoni taktikaliset lahingugrupist) panna kokku üks enam-vähem toimiv. Või siis määrata täitmata ametikohtadele värsked tulijad. Igal juhul pole need enam kokkuharjutanud üksused. Rindele saab saata, aga koordinatsioon ja koostöö poleks ilmselt päris see, mis pikalt koostööd teinute vahel.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi jalutamas Kiievis koos Suurbritannia peaministri Boris Johnsoniga. Foto: Stringer/Ukraina presidendi pressiteenistus/AFP/Scanpix

Lõppenud päeval toimus väga märgiline visiit - Briti peaministri Boris Johnsoni külaskäik Kiievisse. Muidugi olid olulised kõik need lubadused anda Ukrainale 120 soomukit ning laevatõrjerakette, kuid enim pälvis ehk tähelepanu kahe juhi jalutuskäik Kiievi südalinna tänavatel. Vaba maailma riigijuhid saavad tänaval koos kõndida, mis siis, et turvameeskonna saatel, kuid siiski vabas õhus jalutada. Samal ajal kui Putin saab end turvalisena tunda ainult punkris ja pika laua taga.

See ongi vaba maailma võlu ja mittevaba mees, kes vabadusse ei usu, üritab ka kõiki teisi füüsilistesse ja mentaalsetesse punkritesse ja keldritesse ajada. Seda eesmärgi see Venemaa sõda Ukrainas kannabki.