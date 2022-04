Süüria valgekiivrid filmivad kodumaal õppevideoid Ukraina päästjatele

Süüria «valgekiivrid» näitavad mannekeeni abil sidemete ja žguttide paigaldamist klipis, mis tehti Idlibi provintsis ülestõusnute kontrolli all olevas Ariha linnas, kus Venemaa õhurünnakud on küllalt tavalised.

Valgekiivrid, ametliku nimega Süüria Tsiviilkaitse, on vabatahtlik päästerühmitus, mis loodi vastuseks Süüria valitsusvägede õhurünnakutele opositsiooni kontrolli all olnud aladel. Organisatsioon on päästnud Süüria konflikti ajal tuhandeid inimelusid.