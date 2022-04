Ukraina uurib 5600 venelaste arvatavat sõjakuriteo juhtumit

Venediktova tänas Briti telekanalile Sky News antud usutluses peaminister Boris Johnsonit laupäevase üllatusvisiidi eest Kiievisse.

Johnson lubas vestluses president Volodõmõr Zelenskõiga täiendavat sõjalist abi, enne kui mindi hambuni relvastatud korteeži saatel jalutuskäigule Kiievi kesklinna.

«Leian, et ukrainlased on näidanud lõvi vaprust, ja sina, Volodõmõr, oled päästnud valla selle lõvi möirge,» ütles Johnson telepildis Ukraina riigipea kõrval.

Venediktova sõnul tähendas Johnsoni visiit ukrainlastele äärmiselt olulist toetust ning rääkis üksikasjalikult arvatavatest sõjaroimadest, mida Vene okupandid on toime pannud, seal hulgas sõjapõgenikest tulvil raudteejaama ründamist.

Kramatorski rongijaama ümbrus pärast Vene vägede raketirünnakut. Foto: Stringer/Reuters/Scanpix

«Mõistagi see, mida me näeme kõikjal Ukrainas, on sõjakuriteod, inimsusvastased kuriteod,» ütles prokurör inglise keeles.

Tema sõnul on Ukrainal ulatuslikult tõestusmaterjali, mis viitavad Vene vägede raketirünnakule riigi idaosas asuva Kramatorski raudteejaamale, kus ametnike sõnul hukkus 52 inimest.

«Seepärast on see üks juhtumeid meie suures profiilis,» ütles Venediktova, viidates 5600 sõjakuriteo koosseisu uurivale juhtumile, mis puudutavad 500 kahtlusalust nii Venemaa valitsusest kui sõjaväest.

«Vladimir Putin on 21. sajandi peamine sõjakurjategija,» ütles ta, lisades, et presidendina võib tal olla rahvusvahelise õiguse seisukohast kohtulikult vastutusele võtmise suhtes puutumatus, ent see staatus ei kesta igavesti.

Nädala eest ütles Zelenskõi, et on loonud erimehhanismi Venemaa toime pandud sõjaroimade uurimiseks Ukrainas, lubades leida kõik süüdlased ja neid karistada.

Tema sõnul sisaldab nimetatud mehhanism nii ukraina kui rahvusvahelisi eksperte, uurijaid, prokuröre ning kohtunikke.

Suurbritannia on pakkunud oma abi tehnilise ekspertiisi osas, samal ajal kui Haagis paiknev Rahvusvaheline Kriminaalkohus on algatanud sõjaroimade uurimiseks Ukrainas oma juurdluse.