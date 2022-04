Stoltenberg: NATO kavandab idapiiril alalist sõjalist kohalolekut

«NATO on kõige edukam sõjaline allianss ajaloos kahel põhjusel. Üks on see, et meil on õnnestunud ühendada Euroopa ja Põhja-Ameerika. Teine on see, et meil on õnnestunud muutuda ajal, kui maailm on muutumas. Praegu maailm muutub ja NATO-gi muutub.»