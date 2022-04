Viimane vahekokkuvõte näitab Prantsuse presidendivalimistel madalat osalust

Kohaliku aja järgi kella viiese seisuga oli Prantsusmaa siseministeeriumi andmetel valimas käinud 65 protsenti valijatest, samas kui eelmisel korral oli samaks kellaajaks osalusprotsent umbes nelja võrra suurem.

Rekordmadal osalus on seni olnud 2002. aasta presidendivalimistel, mil esimeses voorus käis presidenti kokku valimas veidi vähem kui 72 protsenti valijatest. Pärast seda valimisaktiivsus märgatavalt tõusis, kuid viimastel kordadega on see taas langenud. Presidenti on Prantsusmaal otse rahva poolt valitud 1962. aastast saadik.

Prantslased on mures, et madal osalus valimistel on negatiivseks märgiks Prantsusmaa demokraatiale. Samuti kardetakse, et valima mitte-minejate suur hulk kahandab lõpuks valitava riigipea legitiimsust, vahendab France24.

Hetkel paistab, et kokkuvõttes on valimisi võitmas riigi praegune president Emmanuel Macron, kellele populaarsuse mõttes kõige lähemaks vastaskandidaadiks on Marine Le Pen. Ilmselt ootab just neid kahte kahe nädala pärast ees valimiste teine voor, kus selgub lõplik võitja.

Lisaks kandideerivatele poliitikutele on ajakirjanikud tabanud valimiskastide juurest täna mitmeid kuulsusi, kellest üks on näiteks alloleval pildil valimissedeliga poseeriv Prantsusmaa jalgpallitäht Kylian Mbappé Lottin.

Kokku saavad täna soovikorral valima minna pea 49 miljonit Prantsusmaa kodanikku.