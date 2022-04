ÜRO: sõja eest on põgenenud üle 4,5 miljoni ukrainlase

ÜRO rahvusvahelise rändeorganisatsiooni (IOM) kohaselt on riigist pagenud umbes 210 000 inimest, kes ei ole ukrainlased. Neil inimestel on pahatihti ette tulnud probleeme kodumaale naasmisega.

Täiendavalt on oma kodudest sunnitud põgenema ning sisepagulaseks muutuma 7,1 miljonit inimest, selgub IOM-i 5. aprillil avaldatud andmetest. Seega on oma kodust olnud sunnitud lahkuma enam kui veerand Ukraina elanikkonnast.

Enne sõja algust elas Ukrainas üle 37 miljoni inimese neil aladel, mis olid Kiievi keskvõimu kontrolli all. Sinna hulka ei saa paraku arvata 2014. aastal annekteeritud Krimmi poolsaart ega riigi idaosas isehakanud Donetski ja Luhanski rahvavabariiki, kus kontroll on venemeelsetel separatistidel.

Seni on suurima põgenikevoo pidanud enda kanda võtma Poola, kuhu on UNHCR-i andmetel tulnud 2 593 902 inimest. Poola piiripolitsei ütles pühapäeval, et nemad on registreerinud Ukrainast selle ajaga 2,63 miljonit saabumist.