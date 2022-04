IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Alanud nädal kujuneb sõjarindel pingeliseks

Eriti küüniline oli muidugi lennuvälja kordusrünnak. Pärast hommikust raketilöögi oodati ära päästjate saabumine, kes alustasid inimeste otsinguid varemetes ning siis tuli uus raketilöök. Teiste hulgas sai kannatada kohaliku päästeteenistuse pressiteenistuse juht, kes oli objektil päästetöid fikseerimas.

7) Hersoni kõrval Aleksandrovka külas suutis Ukraina vägi saata Žirinovskile järgi ühe roodutäie okupante koos tehnikaga. Pean pisut muutunud kaarditähistust selgitama. Asi on selles, et Hersoni ümbruses on kaks Aleksandrovka nimelist asulat - üks otse põhjasuunas ca 20 km kaugusel ja teine sama kaugel, aga lääne pool mererannikul.

Ukraina peastaabi teated üldiselt ei täpsusta alati, millega tegu ega lisa ka skeeme. Teatud põhjustel olen seni arvanud, et Vene okupandid ründavad seda Aleksandrovkat, mis on Hersonist põhjapool, kuid täna kahte alternatiivset situatsioonikaarti kontrollides vaatasin, et neil on märgitud lahingutegevuseks hoopis merepoolne ning allikana viidatud uudisteleht sisaldas kaarti, kus oli märgitud mereäärne küla.

Igor Taro blogi Ukraina sõjakaart. Foto: Igor Taro/Facebook

Kuigi Ukrainas on väga palju identsete nimedega külasid, siis tavaliselt sellist segadust ei teki erineva taktikalise olukorra ja rohkem eristuva asukoha tõttu - need kaks on aga mõlemad täpselt rindejoonel ja sama linna vahetus läheduses, kuigi pisut eri suundades.

Vahetult rindel toimunud sündmustele lisan mõned tähelepanuväärsed faktid. Venelased paigutasid Mariupolist ida suunas Venemaa territooriumil Taganrogi linna kanti S-350 õhutõrjesüsteemi - tegu on keskmaa õhutõrjega, mille toimekaugus on 120 km ja võime õhusihtmärke tabada 5-30 000 m kõrgusel.

Taganrogi kaugus Mariupolist on ligi 120 km kilomeetrit, nii et sealses asukohas pole süsteemist Mariupoli õhuruumi katmisel palju abi, kuna see on maksimumulatuse lähedal. Võimalik, et seal on vahepeatus ning kavatsus on tugevdada õhukaitset kuskil Donetski oblasti piirkonnas.

Samuti on Voroneži lennuväljal satelliidi abil fikseeritud üle 30 hävitaja ning IL-36 transpordilennuk. Ilmselt kasutatakse seda lennuvälja Ukraina pihta õhulöökide andmiseks.