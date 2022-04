Iraan kahtleb USA tahtes tuumakõnelustel kokkuleppele jõuda

Iraan on pidanud aasta aega Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Venemaa ja Hiinaga otse- ning Ühendriikidega kaudkõnelusi tuumaleppe taastamise üle. Viinis toimuvate kõneluste eesmärk on tuua USA tagasi tuumaleppe osaliseks.

«Me tõesti ei tea, kas kokkulepe tuleb või ei, sest USA ei ole näidanud kokkuleppe saavutamiseks vajalikku tahet,» ütles Iraani välisministeeriumi kõneisik Saeed Khatibzadeh esmaspäeval. «Puudu on Washingtoni otsused.»

Aprilli algul ütles USA välisministeeriumi kõneisik Ned Price, et Washington usub endiselt, et on võimalus erimeelsused ületada.