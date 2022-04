Austria kantsler: kohtumine Putiniga oli otsekohene, avatud ja raske

Nehammer on esimene EL-i liider, kes külastas Putinit pärast Venemaa tungimist Ukrainasse.

Austria ei ole NATO liige ja on aastakümneid hoidnud Venemaaga häid suhteid. Neutraalse riigina on Austria olnud Venemaa ja Euroopa suhetes sageli läbirääkija rollis.

Nehammeri sõnul polnud visiit mõeldud sõprusavaldusena, vaid selle sõnum oli, et sõda Ukrainas peab lõppema kõigi osapoolte hüvanguks.

Nehammer ütles ka, et sanktsioonid jätkuvad ja intensiivistuvad seni, kuni Ukrainas inimesed surevad. Samuti kutsus ta üles avama humanitaarabikoridore, et varustada ümberpiiratud linna veega ja toiduga ning evakueerida tsiviilelanikke.

Nehammer andis pärast kohtumist ka pressikonverentsi, kus ütles, et ei ole kohtumise mõju osas väga lootusrikas.

«Ma tegin härra Putinile selgeks, et keegi ei nõustu temaga (Ukraina küsimuses),» ütles Nehammer.

Tähelepanuväärne on aga see, et Putin «selgelt endiselt usub» Venemaa-Ukraina kõnelustesse Türgis.