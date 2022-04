ÜLEVAADE ⟩ Austria kantsler nõudis Putinilt tapatalgute lõppu ja ähvardas uute sanktsioonidega

«See pole sõprusvisiit. Ma tulin just Ukrainast ja olen oma silmaga näinud mõõtmatuid kannatusi, mida on põhjustanud Venemaa agressioonisõda,» lausus Nehammer kantsleriameti edastatud avalduses pärast 75 minutit kestnud jutuajamist. «Minu tähtsaim sõnum Putinile oli, et see sõda peab lõpuks seisukuma, sest sõjas on mõlemal poolel ainult kaotajad.»