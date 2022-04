Marko Mihkelson: näib, et «Aleppo lihunik» on asunud tegutsema ka Mariupolis

«Näib, et «Aleppo lihunik» kindral Dvornikov on asunud tegutsema ka Mariupolis. Mõned päevad tagasi Putini poolt Ukraina vastase sõja uueks komandöriks määratud Dvornikov on ilmselt vastutav otsuse üle kasutada täna (esmaspäeva - toim.) õhtul Mariupoli kaitsjate vastu keemiarelva (võimalik, et sariin, ammu keelatud keemiarelv),» kirjutab Mihkelson sotsiaalmeedias.