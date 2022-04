IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Azovstali rünnakuga ületas Venemaa veel ühe punase joone

Venemaa kaotused Ukraina peastaabi andmetel on järgmised: okupante 19 500, tanke 725, soomukeid 1923, suurtükke 347, raketiheitjaid 111, õhutõrjesüsteeme 55, lennukeid 154, helikoptereid 137.

Vahel on siin-seal esitatud küsimus, miks pole siin kõrvuti numbreid Ukraina kaotustest ja vastus on lihtne: meil pole usaldusväärsetele ligilähedasi andmeid selle kohta. Ukraina võimud on võtnud seisukoha, et pärast 2. sõjapäeva kaotuste statistikat ei avaldata.

Vene poole avaldatavad andmed pole ka ligilähedaselt realistlikud, kuna neid on 45 päeva jooksul korduvalt ümber lükanud faktiliselt kinnitatud sündmused - kui Vene statistikast lähtuda, siis ei saaks aru, kes ja millega Ukrainas okupantide vastu üldse sõdib ja miks nad Kiievi lähistelt lahkusid. Vene sõdurid on näiteks näidanud oma põlenud tehnikat ja esitlenud seda hävitatud Ukraina vägede tehnika pähe.

Ukraina peastaabi andmetele sarnaseid (samas suurusjärgus) numbreid on avaldanud Briti ja Ameerika luure ning pikaajalise jälgimise tulemusena võib öelda, et nad on sündmuste kulgedes ka kinnitust leidnud. Ukraina kaitseväe juhataja selle nädala motoks on «Varsti tuleb 20 000.»

1) Harkivi linn on endiselt osalise blokaadi all põhjas, idast ja kagu suunast. Harkivist 50 kilomeetri kaugusel loodes asuv Zolotšivi asula on saanud tulelööke. Harkivile põhja poolt suure kolonni lähenemise ja hävitamise kohta ringelnud teated ei leidnud seni kinnitust. On ainult ametiisikute hinnangud, et uut pealetungi ei välistata.

Peastaabi ülevaates oli mõnevõrra kindlam nending, et Vene okupandid tegelevad Belgorodi oblastis üksuste formeerimisega tõenäolise plaaniga alustada taas pealetungi.

2) Izjumist lõuna pool on okupandid rünnanud kahe pataljoni taktikalise grupiga Barvinkove suunal. Üks üritas tõenäoliselt mööduda Bražkivkast idas Dovhenke küla kaudu ja teine läänes Dmõtrivkast. Kummastki külast on nad ukrainlaste teatel tagasi löödud.

See üldiselt kinnitab, et Bražkivka, mis asub Izjumist 7-10 kilomeetri kaugusel on Ukraina jõudude kontrolli all. Ja esimene Vene tank, mis Barvinkovesse saabus oli piloteeritud Ukraina tankistide poolt - tegu oli siis trofeena kätte võidetud T-72 modifikatsiooniga.

Ukraina sõdurid Luhanski oblastis kaevikus. Foto: Anatoli Stepanov/AFP/Scanpix

3) Pikaajaline suurtüki- ja raketituli on põhjustanud Severodonetski ümbruses olukorra, kus Luhanski oblasti Ukraina kontrollitaval territooriumil pole enam alles ühtki kriitilise tähtsusega taristuobjekti. Kõik on puruks pommitatud.

Vene okupandid on lisanud jõudu Rubižne kirde rünnakusuunale ja põhja suunale Kremennaja poolt. Traditsiooniliselt üritavad na lõuna poolt peale pressida ka Novotoškovka suunalt.

Ukraina vägedel õnnestus omalt poolt üks kaudtule löök Novoaidari piirkonnas okupantide moonalao pihta, kus toimus ladustatud moona detonatsioon (plahvatamine) ja tulevärki jagus mitmeks tunniks.