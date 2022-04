ÜRO agentuurid: miljonid somaallased seisavad silmitsi näljahädaga

«Somaalia seisab silmitsi näljahäda tingimustega, mil olematute sademete, taevasse kerkivate toiduhindade ja tohutu rahalise abi puudujäägi täiuslik torm jätab pea 40 protsenti somaallastest kuristiku servale,» märkisid agentuurid avalduses.

Somaalia mitmes piirkonnas laastamistööd teinud põud on laienenud ka naaberriikidesse, seal hulgas Etioopiasse ja Keeniasse, ent maailmaorganisatsioonide kohaselt on paraku oodata sel aastal rahalise abi tõsist puudujääki, mis muudab kriisi veelgi teravamaks ning 2011. aasta näljahäda kordumise tõenäoliseks.

«Sõna otseses mõttes me peame hakkama toitu ära võtma näljas olevatelt inimestelt, et toita sellega näljahädas olijaid,» märkis ÜRO toiduprogrammi (WFP) Somaalia haru esindaja El-Khidir Daloum avalduses viitega kahele erinevale raskusastmele näljaabi vajajate kirjeldamise skaalal. Tema sõnul on riik humanitaarkatastroofi äärel.

Kuus miljonit somaallast ehk 40 protsenti kogu rahvastikust elab äärmise toiduvaesuse tingimustes, selgub värskest raportist, mille kohaselt on aasta algusega võrreldes selliste inimeste arv kahekordistunud.

WFP, ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO), humanitaarabiagentuuri OCHA ja ÜRO lastefondi koostatud ülevaate järgi on Somaalias niinimetatud «näljahäda tingimuste taskuid» kuues paigas.

Raport märgib, et kõige haavatavamas seisus on alla viie aasta vanused lapsed, kel sageli puudub juurdepääs toidule või piimale, sest tarbekaupade hinnad ja elusloomadega seotud probleemid on viinud olukorra äärmiselt keeruliseks.

Alatoitumise oht ähvardab aasta lõpuks umbes 1,4 miljonit last ning neist omakorda veerand seisab silmitsi eriti tõsise alatoitumisega, seisis avalduses.

Koostöös on humanitaarabiagentuuridel õnnestunud koguda abi umbes kahele miljonile inimesele, ent ÜRO hoiatuse kohaselt on doonorriikidelt saadava abi puhul «kriitiline auk». Selleks aastaks planeeritud 1,5 miljardi dollari suuruse eesmärgi juures on praeguseks kokku saadud vaid 4,4 protsenti.

Aastal 2011 Somaalias aset leidnud näljahäda jooksul suri umbes 260 000 inimest, neist pooled olid nooremad kui kuue aasta vanused lapsed, kas nälga või näljaga seotud haigustesse.

Viimastel aastatel on looduslikud katastroofid, mitte relvakonflikt, olnud peamine rahvaste rände põhjus Somaalias