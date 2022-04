Filipiinide tormiohvrite arv kerkis vähemalt 42-le

Päästetöötajad katkestasid ellujäänute otsimise riigi keskosas Leyte provintsis Baybay City ümbruses, kuna pimeduse saabudes on tööd jätkata liiga ohtlik, ütles linnavalitsuse kõneisik Marissa Miguel Cano.

Viimastel päevadel on sagedaste looduskatastroofide nüpeldada olevas piirkonnas oma kodust sunnitud lahkuma enam kui 17 000 inimest. Mitmel pool on üleujutused neelanud enda alla elumaju, purustanud teid ning katkestanud elektriühendusi.

Baybay City ümberkaudsetes külades sai vähemalt 36 inimest surma ja 26 on teadmata kadunud, vigastatuid oli veidi üle saja, ütlesid kohalikud ametnikud.

Vähemalt seitse inimest sai surma ja 20 on kadunud Bunga külas, millest pühkis üle mudalaviin, jättes nähtavale vaid üksikud katused.

«See peaks olema muidu kuiv hooaeg, ent võib-olla on kliimamuutus sellele lõpu teinud,» ütles Cano ja lisas, et maalihetest on mõjutatud kümme küla.