New Yorgi metrootulistamises sai viga 16 inimest

Vähemalt 16 inimest sai viga, kui üksi tegutsenud helkurvesti ja arvatavasti gaasimaski kandnud mees avas tule kahes New Yorgi metroos.

Multiple people shot at Brooklyn subway station in random shooting pic.twitter.com/XjnWY1GjeA

Politsei sai teateid ka võimalike lõhkeainete kohta, kuid need väiteid lükati hiljem ümber.

New Yorgi politsei pressiesindaja ütles AFP-le, et politseinikud vastasid kell 8.27 (Eesti aja järgi kell 15.27) hädaabikõnele, milles teatati tulistamisest ja ühest haavatust Brooklyni metroojaamas.

New Yorgi politsei pani südamele vältida piirkonda saabumist, kutsudes samas pealtnägijaid üles võtma korrakaitsjatega ühendust.

New Yorgi kuberner Kathy Hochul ütles, et teda on areneva olukorraga kurssi viidud.