Vene väed korraldasid täna linnas propagandatuuri, mille raames jagati mitu nädalat piiramise all olnud inimestele humanitaarabi. Mariupoli linnapea sõnul on viimaste andmete kohaselt tapetud linnas ligi 21 000 tsiviilisikut ja üle 90 protsendi linnast on hävitatud.