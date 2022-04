Poola ekspresidendi elu nõudnud lennukatastroofi hakatakse uuesti uurima

Juhtunu põhjuse üle on tuliselt vaieldud üle kümne aasta. Poola juhtiv partei Seadus ja Õiglus (PiS), mida juhib ekspresidendi kaksikvend Jaroslaw, on aastaid väitnud, et see ei olnud õnnetus, nagu lennuki allakukkumise järel läbi viidud uurimine leidis.