Zelenskõi pakub Moskvale riigireetjast oligarhi vahetamist sõjavangide vastu

«Teen Vene Föderatsioonile ettepaneku vahetada see teie poiss meie poiste ja tüdrukute vastu, kes on praegu vangis Vene sõjaväelaste käes,» ütles Zelenskõi sõnumirakenduses Telegram avaldatud videopöördumises.

Riigipea pidas vajalikuks, et Ukraina õiguskaitseorganid ja sõjavägi kaaluksid seda võimalust.

Riigireetmises kahtlustatav Medvedtšuk põgenes pärast Venemaa tungimist Ukrainasse koduarestist. Zelenskõi ütles teisipäeval, et Ukraina julgeolekuteenistus pidas suurärimehe erioperatsiooni käigus kinni.

Zelenskõi postitas internetti pildi sasitud välimusega Medvedtšukist, kellel on käed raudus ja kes on riietatud Ukraina armee mundrisse.

«Pean temast eriti küüniliseks kasutada sõjaväe kamuflaaži. Ta püüdis end niimoodi maskeerida. Vaat selline sõjamees. Selline patrioot. No kui Medvedtšuk valis endale sõjaväevormi, siis ta langeb sõjaaja reeglite alla,» resümeeris ta.

Medvedtšuk, üks Ukraina rikkamaid inimesi, on tema tihedate sidemete tõttu Moskvaga väga vastuoluline tegelane.

67-aastane ärimees peab Vene presidenti Vladimir Putinit oma isiklikuks sõbraks ja ütleb, et too on tema noorima tütre Darja ristiisa.