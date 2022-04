Euroopas on avastatud 150 Kinderi tehasega seotud salmonelloosijuhtu

Tehase sulgemine ja tervisemured on hoop selle omanikule, Itaalia magusahiiule Ferrerole lihavõttepühade kõrghooajal, kui selle Kinderi šokolaadid on ostukeskustes nõutud kaup.

Ferrero on teinud avalduse, milles öeldakse, et vabandab siiralt salmonelloosijuhtumite pärast. Ettevõte tunnistas, et tehtud on firmasiseseid eksimusi.