IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vihmane ilm asus Luhanskis Ukraina poolel sõtta

Ühes videos demonstreeriti ka uudset soomustehnika hävitamise viisi väiksema drooniga, kuhu oli võimalik külge panna miinidetaolist moona, mida siis ühekaupa ülevalt alla heideti. Tegu pidi ilmselt olema mingi kontakttüüpi detonatsiooniga moonaga, mis plahvatab maapinna või mõne objektiga kokku puutudes.

Väga väike see droon ei saanud muidugi olla, kuna tehnikale kahju tegev moon peab olema tunduvalt raskem, kui pildi- või videokaamera. Ja seal oli muidugi ka kaamera lisaks.

Donbassi rindel on põhilöögisuunad Novotoškovske-Nõžne, Popasna, Avdijivka, Marjinka-Kurahove ja Stepne. Kogu selle kaare ulatuses oli ka tihe kaudtuli. Luhanski ja Donetski oblastite veel okupeerimata alade hõivamiseks keskenduvad Vene ründajad tõenäoliselt Popasna, Kurahove ja Mariupoli äravõtmisele. Kui Mariupol välja arvata, siis mujal jrinne peab ning 48-tunnise plaaniga alustatud Vladimir Putini välksõda kestab Venemaa jaoks hävitavate tulemustega juba 48 päeva.

Ilovaiski kandis olevat tugevdatud õhukaitset. Vahest siis need Taganrogi S-350 seadmed läksid liikvele.

Mariupolis olukord ränk

Mariupoli olukord on kõige raskem seni, kuna see on olnud praktiliselt kallaletungi algusest täiesti ümber piiratud ning puuduvad varustusvõimalused.

Tsiviilelanikke on sealt mingi osa evakueerunud – peamiselt õnnestub evakuatsioon isiklike autodega, kellel need on terved ja käigus, mis on ka seotud suure riskiga, sest kunagi ei tea, millal okupandil tekib tuju tsiviilauto pihta tuli avada.

Rusude ja tule all Mariupolis keegi surnukehi kokku ei loe ja matta pole neid enam ka võimalik.

Kiievi oblastist leitakse siiani sõelapõhjaks lastud masinaid tsiviilelanike surnukehadega. Kohaliku administratsiooni teatel on Mariupolis ohvrite arv juba kümnetes tuhandetes. On ta siis 10 000 ja peale või koguni 20 000, kes seda praegu teab. Rusude ja tule all keegi surnukehi kokku ei loe ja matta pole neid enam ka võimalik. Maeti märtsi alguses, aga mitu viimast nädalat on seal olukord nii hull, et surnukehad ei pälvi enam tähelepanu.

Värsked satelliidifotod Azovstali metallurgiatehasest Mariupolis, kus Ukraina sõdurid on napi sõjamoonaga rasketes oludes. Foto: Maxar Technologies / Reuters / Scanpix

On ilmunud mõned videopöördumised, mis kõnelevad linna kaitsmisest sisuliselt viimse veretilgani ja ka sellest, et moon on otsakorral. Kaitse peab vastu ainult siis, kui on moona, süüa ja võimalik varjuda. Vene okupandid on edenenud sadama piirkonnas. Kesklinnas ja vasakkaldal püsib hetkel sama joon, mis mõne päeva eest.

Keemiarünnaku asja uuritakse, kuigi mida sa uurid, kui linn on blokaadis ja keegi ei saa laboriteste teha. Täiendavatel andmetel sai kannatada ainult kolm inimest, kellel olid tõsised sümptomid, kuna moon langes sellises kohas, kus inimesi eriti pole. Ukraina peastaap ei välista ka, et tegu oli fosformoonaga ja seda on Vene väed kasutanud laialdaselt nii Kiievi kandis, Sjeverodonetskis kui ka Popasnas.

Rünnak sõjapõgenikeks maskeerituna