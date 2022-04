Soome valitsus tõmbab NATO-debati käima uue julgeolekuülevaate avalikustamisega

«Võimalik NATO liikmesus pakuks turvatunnet tänu sellele, et vastavalt artiklile 5 on teistel liikmetel kohustus aidata ja abistada, kui mõnda liikmesmaad rünnatakse. See annab muidugi julgeolekut ja ma ise näen, et sellel on ka ennetav mõju,» ütles Soome sotsiaaldemokraadist peaminister Sanna Marin eile usutluses Iltalehtile.