Mariupolis on hukkunud kuni 22 000 inimest

«Olukord Mariupolis muudab ohvrite arvust rääkimise keeruliseks, linn on piiramisrõngas ja blokaadi all... Praegu räägime Mariupolis 20 000 – 22 000 hukkunust,» ütles Kõrõlenko l CNNile antud kommentaaris.

Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko sõnul on linnas surnud üle 10 000 tsiviilisiku. Meer lisas, et hukkunute arv võib ületada ka 20 000 piiri. Tema sõnul vajavad umbes 120 000 linna jäänud tsiviilisikut hädasti toitu, vett, sooja ja sideühendust.

Linnapea süüdistas Vene väge selles, et need takistavas juba nädalaid humanitaarabikonvoi katseid linna jõuda, osaliselt selleks, et varjata tapatalgut.

Mariupolis hukkunud inimeste hauad linna rohealal. Foto: Aleksandr Jermotšenko / Reuters / Scanpix

Boitšenko esitas ka uusi üksikasju Ukraina ametnike väidete kohta, et Vene vägi tõi Mariupolisse blokaadi ohvrite surnukehade kõrvaldamiseks mobiilsed tuhastamisseadmed. Linnapea ütles, et tal on linnas Vene väe väidetava metoodilise surnukehade põletamise kohta mitu allikat, kuid allikaid ta ei täpsustanud.

Samuti kommenteeris ta teavet võimalikust keemiarünnakust Mariupolis. «Me teame, et eile südaöö paiku heitis droon seni tundmatu lõhkekeha ning kolm Mariupoli metallurgiatehase piirkonnas ja selle läheduse viibinud inimest jäid haigeks... Kuulsime, et kolm inimest said kannatada, nad viidi haiglasse, osutati arstiabi, hetkel ei ohusta nende elu miski,» ütles kuberner.

Kõrõlenko ütles, et teated sündmuskohalt on esialgsed, mistõttu ta ei saa neid «sajaprotsendiliselt kinnitada ega kommenteerida», kuid lisas, et juhtum ise leidis aset. Hiljem täpsustas kuberner, et ekspertiis uurib pritsitud ainet.

«Tuletan meelde, et see kõik toimub Mariupolis, kus praktiliselt puudub side, aga hingamisteede ja nahakahjustuste järgi saab aru, et tegemist on keemilise ainega. Aga on veel vara öelda, et mis tüüpi gaas see on ja teha järeldused. Kui me esitame selle teabe, peab see olema juba sada protsenti kontrollitud, ja peame teadma, kuidas seda tulevikus võidakse kasutada. Seetõttu oleme kommentaarides vaoshoitud ja kordan, et seda teavet on üsna raske hankida,» sõnas ta.

Kõrõlenko sõnul jätkuvad Mariupolis ööpäev läbi tänavalahingud. Samas märkis ta, et linn on peamiselt Ukraina relvajõudude kontrolli all, välja arvatud teatud piirkonnad, kus on märgata Vene väe liikumist.