Brasiilia armee varub Viagrat ja peeniseimplantaate

Suurhanke paljastas kongresmen Elias Vaz, kelle sõnul on selline tellimus amoraalne olukorras, kus riigi haiglates napib ravimeid, kirjutab The Times.

Brasiilia kaitseministeeriumi vältel on Viagra mõeldud vererõhu raviks. Vazi sõnul ei seleta see aga kuidagi asjaolu, miks on riigi kolme sõjaväehaiglasse tellitud ka 700 000 USA dollari (645 000 euro) väärtuses 60 silikoonist peeniseimplantaati.

Sõjaväe ost on kihama löönud ka sotsiaalmeedia, kuhu irvhambad on postitanud pilte tilkuvate torudega tankidest ja nalju stiilis: «Ja see on põhjus, miks sõjaväe toetus Bolsonarole aina tõuseb ja tõuseb.».