Jaapan ja USA peavad Korea vete lähedal mereväeõppusi

Kaitseeksperdid on hoiatanud, et Põhja-Korea võib teha juba sel nädalal riigi asutaja Kim Il-sungi sünniaastapäeva puhul raketi- või isegi tuumakatsetuse.

Piirkonnas on tõusnud pinged USA ja Lõuna-Korea iga-aastaste ühisõppuste eel.

Jaapan on Hiina kasvavat sõjakust peljates hakanud samuti viimastel aastatel tegema rohkem sõjaväeõppusi koos lähima liitlase USA ja piirkondlike partneritega.

Jaapani valitsuse pressiesindaja Hirokazu Matsuno ütles ajakirjanikele, et käimasolevate õppuste eesmärk on tugevdada Jaapani ja USA sõjalist koostööd ning need ei ole suunatud ühegi riigi vastu.